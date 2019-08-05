مقتل متظاهر شمال السودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل مواطن بطلق ناري أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا شمالي البلاد، مساء الأحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين، قالت فيه: “ارتقى قبل قليل الشهيد ياسر سيد (25 عاما) بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا”.

ولم تورد اللجنة تفاصيل عن التظاهرة وسبب الحادثة، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية .

وفي وقت سابق الأحد، وقّع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

ووقّع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بينما وقّع أحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهد على مراسم التوقيع بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، الوسيطان الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير.

واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة، إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري و”الحرية والتغيير” في “الإعلان الدستوري”، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. (الأناضول)