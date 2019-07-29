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بريطانيا ترفض عرض إيران بشأن تبادل الناقلات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:42 - 29 يوليو 2019
ناقلات نفط ناقلات نفط
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رفضت بريطانيا الاثنين فكرة أنها قد تفرج عن ناقلة إيرانية مقابل الإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج.

وتصاعدت التوترات بين طهران ولندن منذ سيطرت قوات خاصة إيرانية على ناقلة ترفع علم بريطانيا في وقت سابق من الشهر. جاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق متهمة بانتهاك عقوبات مفروضة على سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “لن تكون هناك مبادلة”.

وأضاف “لا يتعلق الأمر بنوع من المقايضة. يتعلق الأمر بالالتزام بالقانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي وهذا ما سنصر عليه”.

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