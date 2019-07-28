بريطانيا تستعد لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

أكد مايكل غوف وهو المسؤول عن إعداد خطة "بريكست"، أن بريطانيا تعمل حاليا على "فرضية" الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح غوف أن فريقه لا يزال يسعى إلى اتفاق، لكنه أضاف في مقال بصحيفة صنداي تايمز البريطانية أن "عدم التوصل لاتفاق يعد احتمالا قائما بشدة".

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون طلب من غوف إجراء اجتماعات على مدار الأسبوع حتى تتم عملية الخروج.

وقال غوف إن تعديل الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني لن يكون أمرا كافيا، معرباً عن أمله في أن يكون زعماء الاتحاد مستعدون لإبرام صفقة جديدة، لكنه نصح بضرورة "العمل على افتراض أنهم لن يفعلوا".

ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أن عليها اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية إذا أرادت عقد صفقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. كما يمكنها التفاوض بشأن اتفاقيات للتجارة الحرة.