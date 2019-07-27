زعيم كوريا الشمالية يتابع اطلاق صاروخين باليستيين

ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في فيديو أثناء متابعته لإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقا قبل أيام، وفقاً للتلفزيون الرسمي في كوريا.

وكانت التجربة الصاروخية لكويا الشمالية أثارت مخاوف كبيرة من فشل مساعي الدبلوماسية الامريكية لخفض التوتر ونزع النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق، أكد كيم جونغ أون، أن الصاروخين اللذين تم إطلاقهما، يوم الخميس الماضي، بإشرافه هما عبارة عن أسلحة تكتيكيّة جديدة تهدف إلى توجيه "تحذير رسمي" إلى كوريا الجنوبية، بسبب خططها لإجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وكان إطلاق الصاروخين يوم الخميس، هو الأول منذ اللقاء بين ترامب وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الشهر الماضي، واتفق ترامب وكيم خلال اللقاء على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.