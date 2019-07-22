بريطانيا ترد على إيران: سنعمل على تكيل قوة أمنية بحرية أوروبية في هرمز

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، سنسعى لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطواقم والحمولات في منطقة مضيق هرمز الحيوي، على خلفية احتجاز ايران سفينة كانت ترفع علم بريطانيا.

وأضاف هنت، "بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران تعطيل مسار السفينة ناهيك عن الصعود إلي ظهرها.

وحذر من أنه إذا واصلت إيران "هذا المسار الخطير فعليها قبول أن الثمن سيكون وجودا عسكريا غربيا أكبر في المياه على امتداد سواحلها".

يشار إلى أن إيران بررت احتجازها للناقلة "ستينا إمبيرو"، التي يملكها سويدي وترفع علم بريطانيا، بالقول إنها لم تستجب لنداءات، وأطفأت أجهزة إرسالها بعد اصطدامها بسفينة صيد قرب مضيق هرمز الذي تمر من خلاله ثلث كميات النفط المنقولة بحرا في العالم.