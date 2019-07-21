لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى مصر بعد بريطانيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، في وقت متأخر من مساء السبت، تعليق رحلاتها الجوية إلى القاهرة "كإجراء احترازي".

يأتي هذا الإعلان بعد إجراء مماثل للخطوط الجوية البريطانية التي علقت رحلاتها أيضًا إلى مصر لنفس السبب، لمدة 7 أيام.

ونقلت وسائل إعلام غربية، منها "الفايننشال تايمز" بيانا صادرا عن متحدث باسم "لوفتهانزا"، التي تعد أكبر شركة طيران في ألمانيا، جاء فيه: "نظرًا لأن السلامة تمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى لوفتهانزا، قررت الشركة مؤقتًا تعليق رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من اليوم كأجراء احتياطي، بينما يتم إجراء مزيد من التقييم"، دون تفاصيل.