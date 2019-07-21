ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

كـ"إجراء احترازي"

لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى مصر بعد بريطانيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:53 - 21 يوليو 2019
الخطوط الجوية الالمانية الخطوط الجوية الالمانية
مشاركة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، في وقت متأخر من مساء السبت، تعليق رحلاتها الجوية إلى القاهرة "كإجراء احترازي".

يأتي هذا الإعلان بعد إجراء مماثل للخطوط الجوية البريطانية التي علقت رحلاتها أيضًا إلى مصر لنفس السبب، لمدة 7 أيام.

ونقلت وسائل إعلام غربية، منها "الفايننشال تايمز" بيانا صادرا عن متحدث باسم "لوفتهانزا"، التي تعد أكبر شركة طيران في ألمانيا، جاء فيه: "نظرًا لأن السلامة تمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى لوفتهانزا، قررت الشركة مؤقتًا تعليق رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من اليوم كأجراء احتياطي، بينما يتم إجراء مزيد من التقييم"، دون تفاصيل.

الأكثر مشاهدة

متعلقات