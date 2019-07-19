الاحتلال ينشر توضيحاً حول حدث شمال القطاع

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، توضيحا حول ما أوردته وسائل إعلام عبرية بتعرض موقع قناصة لاطلاق نار قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة .

وقالت "القناة 13" العبرية، أنه بعد الفحص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تبين أنه لم يكُن هناك إطلاق نار من قطاع غزة، بل هي كرات حديدية "شظايا" أصابت نافذة سيارة تابعة لجيش الاحتلال.

وكان موقع "حدشوت 24" العبري، أورد خبر تعرض موقع قناصة تابع لجيش الاحتلال لإطلاق نار قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وتظاهر ألاف المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في مخيمات العودة شرق قطاع غزة بالجمعة 67 التي أطلق عليها " جمعة حرق العلم الصهيوني".