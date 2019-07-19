إيران تنفي إسقاط أي من طائراتها بمضيق هرمز

نفت إيران الجمعة أن تكون فقدت إحدى طائراتها المسيرة، بعد أن قالت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس إنها أسقطتها بعد اقترابها من سفينة حربية في مضيف هرمز.

ونشر عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني تغريدة في حسابه على توتير قال فيه: "لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر".

وأضاف: "أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية بوكسر قد أسقطت طائرتها المسيرة تابعة لها بلخطأ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر الخميس إن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من السفينة بوكسر "متجاهلة تحذيرات متكررة"، وفق تعيبره.