"سواكن" تصل السعودية بحراً

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرا، آتية من ميناء سواكن السوداني وعلى متنها 1633 حاجا.

وكان في استقبال رحلة حجاج سواكن رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، وعدد من قيادات الأجهزة الحكومية بالميناء.

ورحب الجميع بوصول الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، وقدمت الهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.

وأكد الخلب في تصريح له عقب انتهاء مراسم الاستقبال، أن الهيئة العامة للموانئ "تتشرف في كل عام بنيل هذا الفضل العظيم كسائر قطاعات الدولة المختلفة باستقبال ومغادرة حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرا، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والبحرية المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة والآليات الحديثة".

وأشار الخلب إلى حرص الهيئة العامة للموانئ على تسخير كافة الإمكانات وتوفير التسهيلات اللازمة لقدوم الحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، منوها بجهود القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في سبيل توفير راحة وأمان ضيوف الرحمن.

وأضاف أن الخطة التشغيلية المعدة لحج هذا العام تستهدف استقبال 22 ألف حاج عبر ميناء جدة الإسلامي، بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين من العام السابق بنسبة 37 بالمئة.