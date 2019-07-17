مسؤول إيراني: لن نسمح لإسرائيل بالتلاعب بأمن المنطقة

ندد مسؤول إيراني، الأربعاء، بتهديدات أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بـ"توجيه ضربة ساحقة للبنان إذا أقدم الأخير على "ارتكاب أي حماقة ضد إسرائيل".

وخلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، قال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، إن بلاده وحلفاءها "لن يسمحوا للكيان الصهيوني وأمريكا التلاعب بأمن المنطقة.

وأضاف المسؤول الإيراني أن "إيران على قناعة بأن أمن لبنان هو أمن للمنطقة كلها، وبعض التهديدات التي تقوم بها إسرائيل لا تصب في مصلحة الأمن"، معتبرا أن "نتنياهو ومن أجل الاستهلاك الداخلي يقوم ببعض الحراك في المنطقة، وهو حراك لا يعود لمصلحة المنطقة".

وتابع: "تؤكد الجمهورية الإيرانية على وجوب أن يبقى لبنان بعيدا من كل الأزمات في المنطقة، ونحن على قناعة بأنّ الأمن في لبنان هو أمن للمنطقة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونتطلع إلى تطور العلاقات مع لبنان على كافة المستويات".

وكان نتنياهو أطلق تهديداته ردا على تصريحات للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هدد فيها باستهداف كل إسرائيل، وقال فيها إنه "ليس بحاجة إلى سلاح نووي أو آلاف الصواريخ، فيكفي أن يصيب صاروخ واحد خزانات الأمونيا الإسرائيلية في ميناء حيفا".