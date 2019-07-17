إيران: الوضع في الخليج خطير جدا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن منطقة الخليج تمر بوضع "خطير للغاية" بسبب وجود سفن أجنبية كثيرة هناك.

وقال ظريف، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "هذا الوضع خطير للغاية، وثمة سفن كثيرة في منطقة الخليج لا يجب أن تتواجد هناك".

وأوضح ظريف: "تشمل منطقة سيادتنا شريطا ساحليا طوله 1500 ميل، لكنني لا أعرف لماذا تتواجد هناك سفن أخرى. نحن نقوم بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وأعتقد أنهما يجب أن يشملا الجميع".

وتشهد منطقة الخليج توترا كبيرا بسبب التصعيد الحاد بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، على خلفية خلافات عدة وسط تعالي لغة التهديدات من قبل الطرفين.

وازدادت وتيرة التصعيد منذ مايو 2019، حينما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن السلطات الإيرانية تخطط لشن هجمات على القوات والمصالح الأمريكية في الخليج، وبدأت بإرسال وحدات عسكرية إضافية إلى المنطقة بسبب ما وصفته بالتهديدات الإيرانية، وذلك تزامنا مع وقوع هجمات عدة على ناقلات نفط بمضيق هرمز، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

واستمرارا لهذا التوجه، أعلنت بريطانيا، في 11 يوليو، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة بريطانية لدى مرورها عبر مضيق هرمز، الذي يتحكم في تدفق النفط من الشرق الأوسط للعالم، لكن هذه السفن انسحبت بعد تحذيرات من سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، فيما تنفي طهران كل هذه الادعاءات.