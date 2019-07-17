تركيا تتوعد بالرد بعد مقتل نائب قنصلها في أربيل

توعدت تركيا، الأربعاء، بالقيام بـ"الرد المناسب"، على الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظف في قنصليتها العامة في مطعم في أربيل بإقليم كردستان العراق، وفقما أعلن الناطق باسم الرئاسة.

وكتب إبراهيم كالين على "تويتر": "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان"، لكن دون تحديد من يقف وراء الهجوم.

وكانت وزارة الخارجية التركية أكدت الأربعاء مقتل "موظف" في قنصليتها في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، في هجوم مسلح.

وقالت الوزارة في بيان إن الموظف قتل إثر هجوم وقع أمام القنصلية.

ودانت قوات الأمن الداخلي في الإقليم (الأسايش)، "بأشد العبارات" إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي وشخص مدني وإصابة شخص آخر.

وقالت القوات إن حكومة إقليم كردستان العراق بدأت تحقيقا شاملا في الواقعة.