ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

طليب تردّ على تغريدات عنصرية نشرها ترامب عبر "توتير"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:29 - 14 يوليو 2019
رشيدة طليب رشيدة طليب
مشاركة

ردت النائب عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، من أصل فلسطيني، على ترامب، واعتبرت أن تصريحاته هذه تمثل فشلا تاما وواسعا للرئيس".

وشددت على أن ترامب بحد ذاته "أزمة"، محذرة من أن "أيديولوجيته الخطيرة هي الأزمة، مؤكدة أن ترامب "يحتاج إلى عزله".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي في "تويتر،  تصريحات عنصرية استهدفت عضوات بمجلس النواب الأمريكي الديمقراطيات، .

وتطرق ترامب إلى أصول نساء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، قائلا بسخرية: "من المثير للاهتمام أن نرى نساء الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات" ، اللائي جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير كفؤة مقارنة بأي مكان في العالم، ويقمن بصوت عال الآن بإخبار شعب الولايات المتحدة بشراسة، أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، كيف تدار حكومته".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لماذا لا يعودن ويساعدن في إصلاح الأماكن المحطمة تماما والمليئة بالجريمة التي أتين منها. ثم حينها ليعدن ليوضحن لنا كيف يتم ذلك. تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكنكن تركها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة!".

الأكثر مشاهدة

متعلقات