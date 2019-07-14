إدارة ترامب تتجهز للإعلان عن عقوبات ضد تركيا

كشف موقع بلومبيرغ الأمريكي مساء اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقرت على مجموعة من العقوبات ضد تركيا ستعلنها خلال الأيام القليلة المقبلة ردا على شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي "أس 400".

وأوضح الموقع أن الإدارة اختارت واحدة من ثلاث مجموعات تم التوصية بها لإيقاع أضرار بدرجات مختلفة على تركيا بموجب "قانون مواجهة خصوم أميركا عن طريق العقوبات"، ولا يزال الأمر في انتظار موافقة ترامب عليه. ولم توضح مصادر الموقع أي مجموعة من العقوبات قد تمت التوصية بها.

ونقل الموقع عن أحد مصادره أن واشنطن ترغب في الإعلان عن هذه العقوبات بعد مرور الذكرى السنوية للانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، لتفادي إثارة المزيد من التكهنات عن احتمال وقوف الولايات المتحدة وراء تلك المحاولة الانقلابية كما يزعم بعض مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إن القانون يقتضي أن يختار ترامب خمسا على الأقل من مجموع 12 من العقوبات المختلفة التي تتراوح بين الخفيفة والمشددة.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالإنابة مارك إسبر قد قال أول أمس الجمعة إن موقف واشنطن المتمسك بعدم امتلاك تركيا مقاتلات "أف 35" الأميركية ونظام الصواريخ الروسية معا "لم يتغير".

وتحدث إسبر مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة، وقالت الحكومة التركية إن وفدا أميركيا سيزور أنقرة الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة القضية.