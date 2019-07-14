مجتهد: هكذا رد الحوالي على عرض بالإفراج عنه مقابل الاعتذار

كشف المغرد الشهير "مجتهد"، عن عرض قدمته السلطات السعودية إلى المفكر سفر الحوالي، بعد نحو عام على اعتقاله.

وقال "مجتهد"، إن السلطات عرضت على "مجتهد" الاعتذار عن الكتاب الذي ألّفه ضد سياسات النظام السعودي، وكان سببا في اعتقاله، مقابل إطلاق سراحه، "وفي حال رفض العرض، سيتم مضاعفة معاناته".

وأضاف: "كتب (الحوالي) لهم ورقة ظنوا أنها اعتذار، فإذا هي مختصر لما جاء في كتابه عن رأيه في آل سعود و ابن سلمان، أعاد صياغته على شكل نصيحة وتحذير من عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الظلم والطغيان والفساد!".

وتفاعل ناشطون مع الذكرى الأولى لاعتقال سفر الحوالي وشقيقه، ومجموعة من أبنائه، في ظروف "صعبة"، بحسب ما نشرت حسابات عديدة معنية بنشر أخبار المعتقلين.

وكان ناشطون تداولوا كتابا منسوبا للحوالي، تحت عنوان "المسلمون والحضارة الغربية"، دفع السلطات السعودية إلى اعتقاله.