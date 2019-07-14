الإعلان عن تسعيرة الحج لموسم 1440هــ 2019م لحجاج غزة

أعلنت لجنة الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، أن تسعيرة الحج للعام الجاري 1440هــ 2019م لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية) تبلـغ (2790) دينارا أردنيا.

ودعت اللجنة، جميع الحجاج المقبولين للحج هذا العام، والمسددين الدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1290) دينارا أردنيا مباشرة عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 15/7/2019م وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 17/7/2019، مشددة على عدم قبول أية إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت بدفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنك الإسلامي الفلسطيني دون وساطة الشركات، لافتة إلى أن وزارة الأوقاف غير مسؤولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.

وأكدت اللجنة أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بناءً على تعليمات ومتابعة من رئيس الوزراء، وزير الأوقاف محمد اشتية، فقد سعت هذا العام على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج من خلال توفير سكن وخدمات مميزة، وهي عبارة عن فنادق حديثة ومواقع مميزة، ووفرت حافلات حديثة لنقل الحجاج من أماكن سكنهم إلى الحرم لأداء الصلوات، وتوفير مكان لموقف حافلات الصلوات، كما وفرت حافلات حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وقدمت الوزارة شكرها للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعبا على ما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن بصفة عامة وحجاج فلسطين بصفة خاصة، وتذليلها لكافة الصعوبات والمعيقات التي تواجه حجاج فلسطين.

وعبرت عن الشكر للأشقاء في مصر لإتمام الاستعدادات لسفر حجاج المحافظات الجنوبية عبر معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي ومنها إلى المملكة العربية السعودية.





