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رفع سعر البنزين في السعودية ابتداء من اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:49 - 14 يوليو 2019
وقود - محروقات - بنزين وقود - محروقات - بنزين
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أعلنت شركة أرامكو السعودية، رفع أسعار وقود البنزين ابتداء من اليوم الأحد، موضحة الأسعار الجديدة ونسبة الرفع الطفيفة.

ووفقا لأرامكو فإن الأسعار الجديدة هي على النحو التالي:

- بنزين 91 كان سعره 1.44 ريال لكل لتر، أصبح بـ1.53 ريال لكل لتر

- بنزين 95 كان سعره 2.10 ريال لكل لتر، أصبح بـ2.18 ريال لكل لتر

وقالت أرامكو في بيان على موقعها الرسمي أن رفع الأسعار يأتي "وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

 

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