أبو مذكور يتوقع تسعيرة حجاج قطاع غزة في ظل الارتفاع والجهود لتخفيضها

قال عوض أبو مذكور رئيس جمعة شركات الحج والعمرة في غزة ، اليوم الاحد ، انه كان من المقرر ان يغادر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة يوم 24-7-2019 وعلى مدار أربعة أيام متتالية ، الا ان الجهود المبذولة لتخفيض تسعيرة الحج للعام الحالي قد تؤخر مغادرة الحجاج .

وبين أبو مذكور خلال تصريحات لإذاعة القدس، ان هناك ارتفاعاً قد طرأ على تسعيرة الحج للعام الحالي ، بسبب الرسوم الإضافية ، وخاصة في النقل من معبر رفح لمطار القاهرة ثم لمطار جدة والعودة .

وبين ان تسعيرة حجاج قطاع غزة سيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع بين غزة والضفة اليوم ، موضحاً ان تسعيرة الحج للعام الماضي بلغت 2435 دينار ، متوقعاً ان تصل تسعيرة العام الحالي لأكثر من لـ2600 دينار .

وقال ان الارتفاع يعود لعدة أسباب منها ارتفاع تأشيرة العمالة لتصل الى 108 الف دولار بعد ان كانت من 20-30 الف دولار ، حيث تحملت الوزارة العام الماضي تلك التكلفة ، ولكن لن تتمكن العام الحالي من الدفع لتبرير السلطة فراغ صندوقها .