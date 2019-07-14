نقل الطفل اشتيوي للمشافي "الإسرائيلية" لتلقي العلاج

نقل الطفل الجريح عبد الرحمن اشتيوي إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج ، نظراً لخطورة إصابته بالرأس.

وأوضح منسق المسيرة الاسبوعية في كفر قدوم مراد اشتيوي، ان الطفل اشتيوي 10 سنوات من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، نقل إلى مشفى في الداخل المحتل، نظرًا لتدهور حالته الصحية، مساء الأمس بعد أن أصيب بعيار ناري في رأسه خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية يوم الجمعة الماضي.

وقال مراد اشتيوي منسق المسيرة الاسبوعية، "إن الطفل اشتيوي أصيب برصاصة "دمدم" في رأسه أثناء تواجده في منزله، حيث استخرج الأطباء أكثر من 70 شظية من مكان الجرح، وقد تدهورت حالته الصحية ما أدى إلى نقله لمشفى "تل هاشومير" بالداخل المحتل."