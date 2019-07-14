نتنياهو يغري بينيت بمنصب أممي بشرط

عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على نفتالي بينيت تعيينه سفيرا لدى الامم المتحدة مقابل التخلي عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ويأتي اقتراح نتنياهو في ضوء نهاية ولاية داني دانون القادمة كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، ويريد نتنياهو منع "اليمين الجديد" من التنافس كحزب مستقل .

ونفتالي بينيت، الذي عمل في الماضي وزيرا للمغتربين ولد في الولايات المتحدة، ويعتبر مرشحًا مثاليًا لهذا المنصب المرموق وفق تعبير المواقع العبرية.

من ناحية أخرى، قال معاونو نتنياهو إنه تم بالفعل تقديم اقترا ، لكن يبدو أنه لن يتم تنفيذه.