الفتياني: تفاؤل بشأن جهود المصالحة ونأمل ان يتم تطبيق ما يتم تباحثه خلال الأيام القادمة

رفض ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الاحد ، الإدلاء بأي تفاصيل بشأن الاتصالات المصرية التي جرت بالأمس مع الرئيس محمود عباس لتحريك ملف المصالحة ، مشيراً الى ان لقاءات الوفد الأمني المصري خلال هذه الأيام تجري بهدوء تام وتوافق من جميع الأطراف بعدم الذهاب الى الاعلام لحين الانتهاء من الملف .

وقال الفتياني خلال تصريحات اذاعية ان الجهود المصري حثيثة ، وهناك تفاؤل كبير ان تصير الأمور وفق ما يتم الاتفاق عليه ، وفق جدول زمني بتوافق كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية .

وعبر الفتياني عن امله ان يرى شعبنا تطبيق ما يتم تباحثه على الأرض خلال الأيام القادمة لتعزيز ثقته بنفسه ، موضحاً ان الرئيس عباس اكد للوفد المصري انه شعبنا يتصدى لأكبر ضد شعبنا وهناك التزام مصري للوقوف الي جانب شعبنا.