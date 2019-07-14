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الفتياني: تفاؤل بشأن جهود المصالحة ونأمل ان يتم تطبيق ما يتم تباحثه خلال الأيام القادمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:08 - 14 يوليو 2019
ماجد الفتياني ماجد الفتياني
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رفض ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح  اليوم الاحد ، الإدلاء بأي تفاصيل بشأن الاتصالات المصرية التي جرت بالأمس مع الرئيس محمود عباس لتحريك ملف المصالحة ، مشيراً الى ان لقاءات الوفد الأمني المصري خلال هذه الأيام تجري بهدوء تام وتوافق من جميع الأطراف بعدم الذهاب الى الاعلام لحين الانتهاء من الملف .

وقال الفتياني خلال تصريحات اذاعية ان الجهود المصري حثيثة ، وهناك تفاؤل كبير ان تصير الأمور وفق ما يتم الاتفاق عليه ، وفق جدول زمني بتوافق كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية .

وعبر الفتياني عن امله ان يرى شعبنا  تطبيق ما يتم تباحثه على الأرض خلال الأيام القادمة لتعزيز ثقته بنفسه ، موضحاً  ان الرئيس عباس اكد للوفد المصري انه شعبنا يتصدى لأكبر ضد شعبنا وهناك التزام مصري للوقوف الي جانب شعبنا.

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