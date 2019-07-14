إيران تؤكد مواصلتها تصدير النفط تحت أي ظرف

أكدت إيران أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على نفطها غير قانونية، وأنها ستواصل تصدير النفط تحت أي ظرف.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، عقب مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره البريطاني جيريمي هنت.

وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا التوتر في منطقة الخليج واحتجاز حكومة جبل طارق لناقلة نفط إيرانية.

وبحسب البيان، اعتبر ظريف العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني غير قانونية. مضيفا "سنواصل تصدير نفطنا تحت أي ظرف".

وطالب ظريف الحكومة البريطانية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الإيقاف غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية. مشيرا أن بريطانيا لم تقم بأي خطوة حتى الآن.

وبدوره، أعرب هنت عن قلقه من تصاعد التوتر في المنطقة. مشيرا أن لإيران الحق في تصدير نفطها.

وأضاف هنت أن بلاده تأمل في أن تؤدي التحقيقات القضائية والقانونية في جبل طارق إلى الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية.

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، أعلنت حكومة جبل طارق، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها حمولتها.

وأوضحت أن سبب الإيقاف "انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.