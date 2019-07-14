شهاب: قرار وزير العمل اللبناني حصار للاجئين الفلسطينيين ولن يخدم الحوار المشترك

أكد أ. داود شهاب مسؤول مكتب الاعلام بحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاحد ، ان ‏قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان هو حصار للاجئين الفلسطينيين في لبنان وتضييق واضح عليهم.

وقال شهاب خلال تصريحات له ، "ومن حقنا أن نسأل عن صلة هذه القرارات بـ"صفقة ترمب"؟، أم هي محاولة لافتعال أزمة والزج بالعنصر الفلسطيني فيها؟

واعتبر ان هذا القرار لن يخدم الحوار الفلسطيني اللبناني ولن يفيد أحد سوى العدو المشترك لفلسطين ولبنان".

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 /يوليو- تموز الجاري في مختلف المناطق اللبنانية تتضمن اغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم، بهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها في ظل المنافسة الناجمة عن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان.

يذكر أن القانون اللبناني يمنع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل.