انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في مناطق من مانهاتن بنيويورك

قال مسؤولون إن حي مانهاتن بنيويورك شهد انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 40 ألف شخص، عقب انفجار محول -على ما يبدو- في منطقة أبر وست سايد.

وتحدث شاهد من رويترز في المنطقة عن سماع دوي انفجار في نحو الساعة السابعة مساء (2300 بتوقيت جرينتش)، وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون في موقع حريق شب بمحول.

وقالت إدارة الإطفاء على تويتر إن " الأفراد يستجيبون للعديد من بلاغات عن أشخاص علقوا داخل مصاعد، ولكن لم يتم الإبلاغ حاليا عن حدوث إصابات". وقالت شركة كون إيدسون للكهرباء إنها تعمل على إعادة الكهرباء لاثنين وأربعين ألف مشترك.

وذكرت شبكة مترو أنفاق نيويورك إنها تعمل مع شركة الكهرباء، وإن انقطاع الكهرباء أثر على ميدتاون وأبر وست سايد.

وقالت على تويتر إن "عدة محطات بلا كهرباء حاليا، وكل القطارات تتجاوزها".

ولم تسمح مسارح برودواي بدخول المتفرجين، وامتلأت الشوارع بحاملي التذاكر.

وفي محاولة للتخفيف عن الزبائن، قام فريق عمل إحدى المسرحيات الموسيقية بأداء أغنية أمام بوابة المسرح.