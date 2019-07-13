أمين عام النجباء يشرح قضية رسالة قائد الثورة إلى السيد نصرالله في حرب تموز

أشار الشيخ أكرم الكعبي بمناسبة ذكرى حرب تموز إلى لقاءه مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بعد حرب تموز.

وشرح الأمين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء في تصريح لم ينشر من قبل، بمناسبة الذكرى الـ۱۳ لحرب تموز الذي شنه الكيان الصهيوني على لبنان ما دار في لقاءه مع السيد نصر الله في تلك الفترة.

وأكد الشيخ أكرم الكعبي على عدم وجود توازن في ميزان القوى خلال حرب تموز، موضحا أن مقاتلي حزب الله كانوا يحاربون في حالة من الضيق والشدة، لأن أغلب الدول كانت تدعم "إسرائيل".

وأضاف أن العدو حصل على المقاتلات المتطورة ودعم كبير من أمريكا والدول الاوروبية والعربية، وفي الجهة المقابلة كان مقاتلي حزب الله محاصرون بين الجبال والسهول، ولذلك كان الكثير من جمهور المقاومة في أقصى أصقاع الأرض قلقون على مستقبل حزب الله في لبنان.

وأوضح القائد البارز في الحشد الشعبي أنه في تلك الفترة فجأةً خرج السيد حسن نصر الله على الاعلام وبشر بالنصر الحتمي وفاجأ الجميع وكانت تلك التصريحات تنشأ من اطمئنان يفوق الحسابات العادية.

وقال الشيخ أكرم الكعبي، أنه "بعد انتهاء الحرب، سافرت مع عدد من الاخوة المجاهدين إلى لبنان بغية لقاء السيد حسن وتقديم التهاني له بمناسبة النصر الكبير الذي حققه حزب الله. خلال الرحلة قد شغل ذهني سؤال وقررت أن أطرحه على سماحة السيد، وهو أن السيد وفق أي معطيات وعد بالنصر الحتمي؟ ومن أين نشأ اطمئنانه وكيف وصل الى هذه النتيجة؟".

وتابع، بمجرد لقائي مع السيد حسن ـ حضر اللقاء الشهيد عماد مغنية ـ طرحت سؤالي على سماحته، وأجاب السيد قائلا: "بعد اشتداد الحصار والمعارك تسلمت رسالة من قائد الثورة الاسلامية، وجاء فيها أنني أوصي جميع المجاهدين بقراءة دعاء "الجوشن الصغير" وبشرنا سماحته بالنصر الحتمي وأن العزة والكرامة ستكون من نصيب المقاومة".

نقل أمين عام النجباء عن السيد نصر الله، أنه ثبت لي مرارًا أن سماحة قائد الثورة عندما يعدنا بشيء سيتحقق قطعًا، ولذلك عندما خرجت على الاعلام صرحت وأعلنت باطمئنان كامل عن تحقق النصر وبشرت جمهور المقاومة به.