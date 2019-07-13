هكذا تصبح وجوهنا بعد 70 عاماً.. ومواقع التواصل تشتعل

تفاعل مئات الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، مع تطبيق "فيس آب" المختص بتحويل الصور الشخصية من الحاضر إلى المستقبل عن طريق استخدام تقنية الذكاء الصناعي.

وخلال ساعات قليلة فقط أقدم 50 مليون ناشط على تحميل تطبيق (فيس آب) الأمر الذي أدى إلى اشعال شبكات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور المستخدمين التي تُظهر ملامحهم متقدمة في السن، خاصة أن عدد كبير من المشاهير تفاعلوا مع الأمر.

ويعمل التطبيق من خلال الذكاء الصناعي، ويقرأ معلومات الصورة ووجه المستخدم لتحويله إلى الشكل الأقرب عند مرور 60 عاماً.

والتطبيق متوفر لنظامي التشغيل الأشهر على الهواتف المحمولة، IOS وأندرويد، ويمكن تحميله بشكل مجاني ومحدود.

"فلسطين اليوم" تابعت تعليقات بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على تطبيق (فيس آب) والصور التي انتشرت بشكل جنوني، وغالبية التعليقات تُشير إلى أن النشطاء اعتبر التطبيق نوعاً من التسلية والمزاح بين بعضهم البعض، ومنهم من تساءل بالقول: "مال الفيس بوك قلب دار مسنين فجأة؟".

الناشطة إيمان علقت على صفحتها في الفيسبوك: "مواقع التواصل الاجتماعي قلبت دار مسنين فجأة؟ مستعجلين على ايه؟ هل ضمنتم اليوم لتشتاقوا لما بعد 70 ؟ خلق الإنسان عجولة".

فيما علق الناشط يحيى بالقول: "يا ليت الشباب يعود يوما,, فأخبره بما فعل المشيب، اكبرنا وميسي لسا ماخدش الكوبا، إكبرنا والريال لسا بيخسر بالخمسة من برشلونة".

أما الناشط أحمد البديري فعلق بالقول: الامل في الشباب ... احنا عملنا اللي علينا وفشلنا نحرر الوطن بس فرحانين بالتجربة الفاشلة ... لا فلحنا نجمع مصاري ولا نعيش في جزر المالديف".

وبعض النشطاء نشر صور للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية بعد فلترة صورهم عبر تطبيق "فيس آب"، ومنهم من علق أسفل الصورة "هيك حيكون شكل الرئيس وأبو العبد لما تصير مصالحة".

ومنهم من كتب "انشاء الله نوصل لها العمر واحنا محققين طموحنا وأحلامنا وقلوبنا نقية بتحب الخير".







































