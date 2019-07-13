جيش الاحتلال يرد على تصريحات السيد حسن نصر الله

رد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على تهديدات الأمين العام لـ حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بنشر تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر.

وكتب أدرعي في تغريداته: "نصر الله بطل العالم في الكذب"، وجاء ذلك تعليقًا على تهديدات السيد حسن نصر الله عبر خطاب متلفز بمناسبة مرور 13 عاما على حرب 2006 حيث قال: "قادرون على إعادة اسرائيل إلى العصر الحجري وهي في مرمى صواريخنا".

كما نشر أدرعي تغريدة أخرى تضمنت صورة للسيد نصر الله تظهره وهو: "يهدد ويمسك بالخريطة من داخل السرداب"، قائلًا "أكبر دليل على زيف مزاعم النصر الالهي هي اجراء هذا الحوار في المخبأ داخل سردابه، حقًّا نصرٌ وكرامَة، على حد زعمه.

وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن المعادلات التي تحققت وأنجزت في حرب تموز 2006 ما زالت قائمة وتم تثبيتها، قائلاً: "لبنان منذ العام 2006 في مأمن وهناك أمن في الجنوب على الحدود وعلى مستوى كل لبنان، لا احد اعطى لبنان هذا الامن انما هو حققه بدماء شهدائه".

ولفت السيد نصر الله في مقابلة له على شاشة قناة المنار بمناسبة الذكرى الـ13 لعدوان تموز 2006 مساء الجمعة الى ان "الردع القائم هو بين قوة شعبية ودولة تعتبر نفسها قوة عظمى في المنطقة وهذه المعادلة يعترف بها العدو بقادته ومسؤوليه واعلاميه"، واضاف "بحمد الله ان المقاومة اليوم اقوى من اي زمن مضى".

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