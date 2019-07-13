بيرتس يهاجم نتنياهو ويؤكد دعمه لإقامة دولة فلسطينية

هاجم رئيس حزب العمل ووزير الحرب الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس، رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو لفشله في إيقاف البالونات والطائرات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

ووفقاً للقناة الثانية الإسرائيلية قال بيرتس: " نتنياهو يتجاهل الوضع الأمني لمستوطني "غلاف غزة" لكن؛ لو وصلت تلك البالونات إلى الضفة الغربية المحتلة سيتصرف نتنياهو بشكل مختلف، خشية من تعرضه للفشل الذريع".

وأشار إلى أن "إسرائيل" لن تحقق شيئاً عبر العمليات العسكرية، بل يمكن أن يتحقق كل شيء عن طريق المسار السياسي، فـ"قيام دولة فلسطينية هي من أجل الإسرائيليين وليست الفلسطينيين".

وأضاف: "نتنياهو يشعر بالراحة ليتواجه مع غزة ولكن من يريد ايجاد حلا للوضع عليه استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".