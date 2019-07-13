وكيل الأزهر: مستمرون في دعم أبنائنا في فلسطين

استقبل فضيلة الشيخ الدكتور صالح عباس جمعة حفظه الله وكيل الأزهر الشريف اليوم السبت، فضيلة عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الشيخ الدكتور عماد يعقوب حمتو وبصحبته أوائل الطلبة في المعاهد الأزهرية في فلسطين الحاصلين على منح الدراسة في جامعة الأزهر.

وأكد فضيلته على أن الأزهر فخورٌ بطلبة فلسطين والنجاح الذي حققته المعاهد الأزهرية والتفوق والتميز وأن الأزهر الشريف لن يتخلى عن أبنائه في فلسطين وسيواصل دعمه في المنح الدراسية وتذليل كافة العقبات والمشكلات أمام طلبة فلسطين بناء على توصيات الإمام الأكبر فضيلة شيخ الأزهر الشريف الاستاذ الدكتور أحمد الطيب.

وقال: سنقدم لأبنائنا في فلسطين ما نقدمه لأبنائنا في مصر سواء بسواء، وسيتم التواصل مع جميع الادارات العاملة لخدمة طلاب فلسطين في السكن والإقامة وتوفير مستلزمات المنحة التعليمية، وتسهيل إجراءات الإقامة".

بدوره شكر عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الشيخ الدكتور عماد حمتو فضيلة وكيل الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الدكتور صالح عباس جمعة على هذا الاستقبال الرائع ونقل اليه تحيات فخامة السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وشكر دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، وتحيات أهالي طلاب المعاهد الأزهرية في فلسطين والعاملين فيه لمصر الكبيرة رئاسة وحكومة وشعبا.

وقال: "إن مصر الكبيرة الحاضرة والحاضنة قد قدمت لفلسطين منحة الدم والشهادة لمئة الف شهيد مصري على ترابها قبل أن تقدم منحة العلم والتعليم خاصة فيما قدمه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف من ستين منحة لابنائه في فلسطين منها عشرون منحة في الطب.

وأضاف: "نأمل من فضيلتكم زيادة الثقة والدعم وعدد المنح لما له من الأثر الطيب على فلسطين المحاصرة والمجوعة".

وقدم لفضيلته طلبا باعتماد معهد الأزهر الديني في شمال غزة لضرورة اعتماده كمعهد رسمي، إضافة إلى توفير الزي الأزهري لجميع طلاب المعاهد الأزهرية في فلسطين لتتزين فلسطين بمساجدها ومؤسساتها وطرقها بالعمامة الأزهرية.

فضيلة الشيخ الدكتور صالح عباس جمعة حفظه الله وكيل الأزهر الشريف أجاب بالقول: "سنقوم بعمل اللازم بخصوص اعتماد معهد الشمال وتوفير الزي الأزهري المطلوب".

وأضاف: لدينا الكثير مما سنقدمه لأبنائنا في المعاهد الأزهرية في فلسطين، ونحن على ثقة بجهدك وادارتك للمعاهد الأزهرية في فلسطين-يقصد فضيلة الشيخ عماد حمتو- وهذا واجبنا لأحبابنا واخوتنا وجيراننا".

من جهتها عبرت الطالبة نيفين الدحدوح عن الفرحة الغامرة لطلاب المنحة وقالت لفضيلته: إن هذه الثقة الكبيرة التي اكرمتمونا بها سنكون لها أوفياء وسنفخر بالأزهر وسيفخر الأزهر بنا وانت والدنا هنا في مصر في حل جميع العقبات التي نواجهها في المسيرة التعليمية.

كما وشكرت عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين على المتابعة الحثيثة من فضيلته لكافة طلاب المنحة.

وحضر اللقاء فضيلة الدكتور عبد الدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشؤون الوافدين، وفضيلة الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور محمد العبد مستشار فضيلة الإمام الأكبر.