الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

غادر الوفد الأمني المصري صباح اليوم السبت، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية:"إن الوفد المصري غادر غزة متوجهاً لرام الله، للاجتماع مع رئيس السلطة محمود عباس".

يُشار إلى أن الوفد المصري وصل إلى قطاع غزة أمس الجمعة، بغرض عقد مباحثات مع قادة الفصائل الفلسطينية حول التهدئة مع "إسرائيل".

والتقى الوفد الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية، بأعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" لتثبيت التفاهمات المبرمة بين الفصائل بغزة و"إسرائيل".

وقالت حماس عبر موقعها الرسمي إن قيادة الحركة بحثت مع الوفد المصري العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتفاهمات مع الاحتلال.

وخلال اللقاء قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحاً وافياً عن خروقات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وتباطؤه في تطبيق التفاهمات، مؤكداً على أن الاحتلال يفهم بأن المقاومة في قطاع غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأكّدت قيادة الحركة على أهمية تطوير العلاقات بين مصر والحركة في قطاع غزة، وأن تنامي العلاقات يحقق مزيداً من التعاون في المجالات التي تخفف عن شعبنا الفلسطيني وسكان قطاع غزة.