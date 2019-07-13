اليكم حالة المرور في قطاع غزة

تشهد الطرق في قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسيية بينما تنساب الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين بشكل اعتيادي .

ولفتت شرطة المرور إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح وسوق السيارات في مدينة غزة، داعية قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان كافية.

ونوهت الشرطة: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

ووفقا لدائرة تحقيقات حوادث الطرق فقد تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل حادثين سير نتج عنهما 5 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت المركبات ومكونات الطريق.

ومن الجدير ذكره أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .