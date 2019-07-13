الكونغرس يمرر مشروع قانون يحد من صلاحية ترامب على توجيه ضربة لإيران

مرر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون تفويض للدفاع الوطني، يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على توجيه ضربة لإيران دون موافقة الكونغرس.

ووفق ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم يسمح مشروع القانون أيضا لوزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة وهيئات أخرى بتلقي 733 مليار دولار في السنة المالية 2020.

وكان ترامب أعلن في يونيو/ حزيران الماضي، أنه كان على وشك ضرب إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، قبل أن يتراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة. وهدد ترامب حينها بـ “محو” إيران، وحذر من استخدام “القوة العظمى” ضدها، إذا ما هاجمت الأصول أو المصالح الأمريكية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعلان طهران تخصيب اليورانيوم خلافاً للاتفاق المبرم في 2015، إلى جانب اتهام دول خليجية لها باستهداف منشآت نفطية.