على طريقة البوعزيزي.. وفاة جزائري أضرم النار في نفسه

أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، مساء الجمعة، بأن الشاب الذي أحرق نفسه مساء الأربعاء أمام مقري ولاية بجاية والمجلس الشعبي الولائي شرق البلاد، لفظ أنفاسه بمستشفى "خليل عمران".

ونقلت "الشروق" عن مصدر طبي قوله إن الشاب توفي متأثرا بحروق من الدرجة الثانية تعرض لها.

وبحسب المعلومات التي نشرها الموقع الجزائري، فإن الضحية "د.ك." في الأربعينات من عمره، ويقطن بحي إحدادن بعاصمة ولاية بجاية، وكان قد قصد يوم الحادثة مقر الولاية، حيث يتواجد أيضا مقر المجلس الشعبي الولائي، وقام بإضرام النار في جسده بعد أن سكب على ثيابه البنزين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمن تمكن يوم الحادثة من السيطرة على النيران وإنقاذ الضحية الذي نقل على جناح السرعة نحو المستشفى الجامعي "خليل عمران"، حيث وضع تحت الرعاية الطبية المركزة.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية أقدم على ذلك بعد ما يئس من وعود المسؤولين المحليين، علما أنه كان عاطلا عن العمل، وقد طلب رخصة محل تجاري للعمل.

وتذكرنا هذه الحادثة بالشاب التونسي طارق الطيب محمد البوعزيزي، الذي قام يوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010م بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه.