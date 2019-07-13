في الضفة فقط..افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية الإعادة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية/الإعادة في سبعة هيئات محلية في الضفة الغربية، صباح اليوم السبت، حيث فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين الساعة السابعة صباحا، وستقفل أبوابها عند السابعة مساء.

وقالت اللجنة إن عدد أصحاب حق الاقتراع بلغ 29,589 ناخبا مسجلين في 14 مركز اقتراع، حيث يتنافس 194 مرشحا من 23 قائمة انتخابية، على 79 مقعد في 7 هيئات محلية في الضفة الغربية هي: (حزما-القدس، وقفين-طولكرم، وقبلان-نابلس، وجيوس-قلقيلية، وكفر الديك-سلفيت، وتفوح وبيت عوا-الخليل).

ودعت اللجنة المواطنين في البلدات المذكورة إلى المشاركة في العملية الانتخابية، حيث وضعت كل الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، حيث تقدم طواقم الاقتراع المتواجدة في المراكز المساعدة والارشاد للمواطنين.

وأهابت اللجنة بالكتل المرشحة وشركاء العملية الانتخابية الالتزام بالشروط التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات، بالاستناد للأحكام والقوانين.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في السابعة من مساء اليوم، إيذانا ببدء عملية الفرز في نفس محطات الاقتراع، حيث يتم في ختامها الاعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز. ومن ثم يقوم موظفو اللجنة بتجميع عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع المحطات التابعة للهيئة المحلية، وذلك في مبنى مجلس الهيئة المحلية. هذا ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية ظهر يوم غد الأحد الموافق 14/7/2019.

يشار إلى أنه إضافة الى الهيئات المحلية التي انطلقت فيها عملية الاقتراع اليوم، يوجد 7 هيئات محلية أخرى ترشحت فيها قائمة واحدة، إضافة إلى أن هناك 3 هيئات محلية لم تترشح فيها أي قائمة.