أسماء الفائزين بالقرعة العلنية للحجاج الفلسطينيين المقيمين في مصر

أجرت سفارة فلسطين بالقاهرة، اليوم الخميس، قرعة علنية لاختيار المتقدمين لأداء مناسك الحج من المقيمين في جمهورية مصر العربية لعام 1440/2019.

جاء ذلك بحضور سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح ومسؤول ملف الحج والعمرة القنصل نداء البرغوثي، و مستشاري السفارة ومندوب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وعدد من المتقدمين للحج وذلك في مقر السفارة.

ورحب السفير دياب اللوح بالحضور مهنئاً إياهم بقرب موسم الحج المبارك، ومتمنياً لهم حجاً مبروراً، ومن ثم تم إجراء القرعة لاختيار 59 متقدما للحج بالإضافة إلى 19 متقدماً احتياطياً من أصل 79 طلباً مقدماً على التأشيرات من المستوفين شروط التقديم، وذلك في قرعة علنية تأكيداً على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه السفارة.

والجدير بالذكر أن هذا يأتي بناء على قرار سابق صادر عن الرئيس محمود عباس لتخصيص 60 تأشيرة للمتقدمين بطلبات الحج من المقيمين بجمهورية مصر العربية والمستوفين شروط التقديم.

وأكدت السفارة أنها ستتواصل مع كافة المختارين في القرعة من أجل اتمام إجراءات السفر؛ والتي تتطلب جواز السفر أو الوثيقة، وصورتين شخصيتين، وشهادة صحية.

وقالت السفارة إنه وفي حال تعذر سفر أحد المتقدمين للحج ستتواصل السفارة مع الآخرين الذين تم اختيار أسماءهم بالقرعة احتياطياً.

وجاءت الاسماء التي فازت بالقرعة العلنية لأداء مناسك الحج للعام ١٤٤٠ كالتالي:

1. امال فوزي محمود الشيخ علي

2. اميمه محمد شاكر جعباص

3. ايمن الحلو

4. نجوى سهيل النونو

5. سحر محمد حسين عبد الله

6. احمد محمد نجيب العشي

7. بشري خليل الشرقاوي

8. صابر محمد المصري

9. احمد احمد السحار

10. محمد عوض ارقيق

11. محمد حبيب جراده

12. سوسن بسيسو

13. حازم منذر خلف

14. ياسمين منذر خلف

15. علي محمد خليل عبد الهادي

16. يسري خليل اللوقا

17. سلوى صالح اللولو

18. ريهام اللولو

19. صبحي محمد المدهون

20. ابتسام خليل عبد الباري

21. حسام السكسك

22. سهى سويدان

23. محمد حسن ريحان

24. نضال البشيتي

25. لمياء البشيتي

26. حسن علي شلبي

27. محمود خالد الفصيح

28. ايمان رضوان

29. عبد الرحمن ابو مصطفي

30. فضية ابو مصطفي

31. هناء التلمس

32. احمد موسي ابو زبيدة

33. فاطمه محمد عبد القادر سلطان

34. وفاء عبد الله ابو مصطفي

35. سامي احمد المصري

36. منى حسين المصري

37. ابراهيم الدعادله

38. سلمي فؤاد شتيوي

39. محمد احمد غانم

40. مريم محمد علي حسين

41. فايزة محمد عبد الله سليمان

42. صالح مصلح ابو عمره

43. ريهام عبد الغني يحيي

44. هاشم علي الشاعر

45. اسماء عصام اللبابيدي

46. امنه زكي البشيتي

47. عماد الدين ارشي

48. جميله محمود جبر

49. محمد يونس محمد علي

50. نضال احمد الفرا

51. هاشم عمر صنع لله

52. عوني سعيد ابو نقيره

53. ايمن محمد حسين معمر

54. منال عبد الفتاح معمر

55. نور احسان ابو عاصي

56. عبد الرحيم الشرفا

57. مها رفيق الخطيب

58. فاتن عبد الرحيم الشرفا

59. فايزة عبد الكريم ابو عمره

وأما الاسماء الاحتياطية التى فازت بالقرعة العلنية في حال تعذر حضور أحد من الأسماء الاساسية هي:

1. محسن اكرم البورنو

2. ايهاب عابد

3. سليمان ابو نقيره

4. ثريا السطري

5. نبيله يوسف صالح

6. سمير خليل رضوان

7. نعيمه علي بسيسة

8. زينب حسن ابومحسن

9. عماد الدين صبيح

10. هناء الشنتف

11. حنان محمد القهوجي

12. ليلي محمد رزق

13. ضياء احسان ابو عاصي

14. زايد عبد الكريم بركه

15. سعيد شاكر محمد بليحه

16. سهام حسين محمد الشرفا

17. غازي عبيد

18. نهله عبيد

19. سعاد محمد المنياوي