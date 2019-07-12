السودان: العسكري يعلن إحباط محاولة انقلابية

قال عضو المجلس العسكري في السودان، جمال عمر، الخميس، إن المجلس أحبط محاولة انقلابية، وتم اعتقال 12 ضابطا و 4 جنود، دون أن يحدد تاريخ المحاولة.

وقال الفريق أوّل ركن جمال عمر في كلمة مباشرة بثّها التلفزيون الرّسمي، الخميس، إنّه تمّ كشف وإحباط مُحاولة انقلابيّة "تمَّ التّخطيط والتّحضير لها من قِبل مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ بالخدمة والمعاش بالقوّات المسلّحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

وأوضح عمر أنّ المحاولة الانقلابيّة العسكرية كان هدفها "عرقلة الاتّفاق والتّفاهم" بين المجلس العسكري وقوى الحرّية والتغيير "والذي يُفضي إلى تحوّل سياسي يُحقّق مطالب شعبنا".

وأضاف "تمكّنت الأجهزة الأمنيّة، بعد متابعة دقيقة، من القبض على مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ المُدبِّرين والمُشاركين في هذه المحاولة الانقلابيّة الفاشلة وعددهم 12 ضابطا، منهم عدد 7 ضبّاط بالخدمة، وعدد 5 ضبّاط بالمعاش، بالإضافة إلى عدد 4 ضبّاط صفّ تمَّ التحفّظ عليهم، وجارٍ القبض على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابيّة الفاشلة".

وأشار عمر إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة "باشرت التّحقيق" مع هؤلاء "وسيتمّ تقديمهم للمحاكمة".

وتابع أنّ "المجلس العسكري الانتقالي يعكف على المضيّ قدمًا في تنفيذ التزاماته الوطنيّة ببسط الأمن والحفاظ على استقرار البلاد وتفويت الفرصة على المتربّصين".

ولم يحدد عمر تاريخ المحاولة الانقلابيّة التي تمّ إحباطها.