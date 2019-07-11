جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في "غلاف غزة"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن رفع حالة التأهب في المناطق المحيطة بـ"غلاف غزة" خشيةً من رد المقاومة على استشهاد المقاوم الفلسطيني صباح اليوم.

ووفق موقع حدشوت 24 العبري، فإن "الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في غلاف غزة، في أعقاب الرد المتوقع من حماس على استشهاد محمد الأدهم" .

في السياق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أن قوات الجيش لم تتعمد استهداف أحد مجاهدي كتائب القسام الذي استشهد برصاص الجنود الإسرائيليين شمال قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال، أن التحقيق الأولى لحادثة استشهاد عنصر من القسام تبين أن ما جرى هو "سوء فهم"، قائلاً: "وصل الناشط في القسام لمنطقة السياج بعد رؤيته لشابين كانا قرب السياج وقد رصده الجنود بالخطأ كمقاوم مسلح".

واستشهد ظهر اليوم الخميس، الشاب محمود الأدهم وهو أحد عناصر المقاومة برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.