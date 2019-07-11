إيران تنفي اتهامها بمحاولة احتجاز ناقلة بريطانية بمضيق هرمز

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قوات الحرس الثوري الإيرانية نفيها اتهامات أمريكية الخميس بمحاول زوارق إيرانية احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج أمس الأربعاء.

ونشرت الوكالة بيانا لـ "إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري" قالت فيه إن "دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني "قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا الأربعاء إن خمسة زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج وطلبت منها التوقف في المياه الإقليمية القريبة من موقعها لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية لها.

وفي وقت لاحق، قالت الحكومة البريطانية إن 3 زوارق إيرانية حاولت اعتراض السفينة بريطانية هيريتدج بمضيق هرمز وفشلت في ذلك.

وقال ممثل الحكومة البريطانية إن الفرقاطة مونتروز "أصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها"، مضيفا أن "بريطانيا تقول إنها قلقة من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية وتحثها على تهدئة الوضع".