الاتحاد المصري يُوضح حقيقة اعتزال صلاح اللعب الدولي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة اعتزال نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اللعب دوليا.

وقال إسماعيل في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح، لم ولن يعتزل دوليا".

وتابع: "صلاح لم يعتذر يومًا عن منتخب بلاده، ولا يزال يحلم له ومعه بالأفضل".

وكانت أخبار تم تداولها في الأيام الأخيرة، تفيد بأن مهاجم المنتخب المصري قرر اعتزال اللعب الدولي عقب الخروج من منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019، من دور الـ 16، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا.

ولم يظهر محمد صلاح بمستوى جيد خلال كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها بلاده، وهو ما عرضه للهجوم من قبل الجماهير المصرية التي كانت تأمل في تتويج الفراعنة بالكأس.

يذكر أن محمد صلاح نجح في تسجيل هدفين بكأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو وأوغندا في دور المجموعات بينما فشل في هز شباك زيمبابوي وجنوب أفريقيا.