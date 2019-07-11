الحرس الثوري يفند مزاعم محاولته احتجاز ناقلة نفط بريطانية

فندت ادارة العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري الايراني مزاعم مصادر اميركية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج الفارسي .

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قال أن خمسة زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج يوم الأربعاء، وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية بالقريب من موقعها، لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية.

ولم يصدر تعليق بعد عن وزارة الدفاع البريطانية.

وقال مسؤولون أمريكيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن واقعة الأربعاء حدثت بينما كانت الناقلة (بريتيش هيريتدج) عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.