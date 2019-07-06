البحرية البريطانية: ناقلة النفط في الخليج آمنة وبخير

أكد مسؤول في عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة عملاقة ترفع علم المملكة المتحدة توقفت في الخليج في وقت مبكر اليوم السبت، وهي الآن "آمنة وبخير".

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" إن ناقلة النفط "باسيفيك فوياجر" توقفت في إجراء روتيني لضبط وقت وصولها إلى الميناء التالي، واستأنفت مسيرها منذ حينه.

وأضاف أن "عمليات التجارة البحرية" التابعة للبحرية البريطانية، والتي تنسق الملاحة في الخليج، تبقى على اتصال مباشر بالسفينة.

وفي وقت سابق من اليوم نفت طهران صحة التقارير التي تحدثت عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج.

وكانت إيران هددت بريطانيا باحتجاز ناقلتها حال استمرت حكومة جبل طارق من احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، التي تم تمديد احتجازها لمدة 14 يوماً، بزعم وجود شبهات بتوجه الناقلة إلى سوريا ومخالفة الاتفاقات الدولية التي تمنع وصول النفط إلى الدولية السورية.