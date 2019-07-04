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الأميرة ريما بنت بندر تباشر عملها سفيرة للسعودية في واشنطن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:57 - 04 يوليو 2019
الأميرة بندر بنت آل سعودة سفيرة للسعودية في واشنطن الأميرة بندر بنت آل سعودة سفيرة للسعودية في واشنطن
بنك فلسطين
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باشرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عملها رئيسة للبعثة الدبلوماسية السعودية في واشنطن، وبهذه المناسبة غردت على حسابها في "تويتر" معلنة بدء مهمتها.

وأصبحت الأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها هذا، أول امرأة في تاريخ المملكة ترأس بعثة دبلوماسية لبلادها خارج المملكة.

وكانت الأميرة ريما قد عينت في منصب السفير السعودي في الولايات المتحدة خلفا للأمير خالد بن سلمان نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عين في منصب نائب وزير الدفاع بالمملكة.

 

وبالمناسبة ذاتها أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وصلت إلى واشنطن لتبدأ مهمتها سفيرة للملكة لدى الولايات المتحدة.

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