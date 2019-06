سفير أميركا يفتتح بِمعوله الجزء الاخير من النفق الاستيطاني بالقدس

ظهر السفير الاميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان في مقطع فيديو تم تداوله مساء اليوم الاحد على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدم بمعول الجزء الاخير من نفق وكانت سلطات الاحتلال اعلنت انها ستفتتح نفقا تم حفره في القدس بحضور مسؤولين أميركيين كبار.

ويمتد النفق من بركة سلوان وحتى حائط البراق (المبكى).

واثار افتتاح النفق غضبا واحتجاجات فلسطينية واردنية.

و ردا على نية مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، حضور تدشين النفق الذي تقيمه إسرائيل أسفل منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى قالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير حنان عشراوي اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية شريكة لإسرائيل في "جرائمها" في مدينة القدس.

ودان الأردن اليوم الأحد إقدام إسرائيل على افتتاح نفق ما يسمى بـ "طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى في القدس المحتلة، محذرا من أن هذه الإجراءات "اللاشرعية وغير المسؤولة" تزيد من التوتر والاحتقان.

WATCH: U.S. ambassador to Israel David Friedman takes a 10 pounds hammer and breaks open a tunnel which runs under the Palestinian village of Silwan to the old city of Jerusalem. This happens at a settlers organisation event with Sara Netanyahu and Sheldon Adelson at his side pic.twitter.com/oeju5NIH7M