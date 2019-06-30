قتيل وجرحى في مظاهرات السودان

قتل متظاهر وأصيب آخرون بالرصاص مع انطلاق "المسيرات المليونية" التي دعت لها قوى الحرية والتغيير في أنحاء السودان تحت شعار "مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن والدعم السريع.

ووفقاً لقناة الجزيرة، فإن متظاهرا قتل وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن في مظاهرات عطبرة شمالي السودان.

وبث ناشطون صورا قالوا إنها لإصابة أحد المتظاهرين بطلق في الرأس أثناء مشاركته في مسيرة الخرطوم، كما تداولوا صورا لمظاهرات في مدينة كسلا شرق السودان.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المدمع بمناطق بحري ومعمورة وأركويت في العاصمة، وكذلك في مدينة القضارف شرقي البلاد، بحسب ما أفاد شهود.

وبعد احتشاد عشرات الآلاف بشوارع العاصمة، دعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

وفي وقت سابق، أفادت قوى التغيير بأن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من الخرطوم وأم درمان، وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري.

وانتشرت عناصر من الشرطة وقوات الدعم السريع بشكل مكثف في شوارع العاصمة، ولا سيما في نقاط التجمع والانطلاق، كما أحاطت عربات الدفع الرباعي بمنطقة القيادة العامة حيث كان يقام الاعتصام الذي سبق فضه بالقوة.