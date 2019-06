حملة عنصرية ضد لاعب كيني ونشطاء التواصل: "دنيس واحد منا"

تعرض لاعب خط وسط منتخب كينيا دنيس اوديامبو لحملة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من شكله ولونه، عقب انتهاء المباراة التي جمعت منتخب بلاده ضد منتخب الجزائر والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

وبدأت الحملة العنصرية بعد انتهاء مباراة منتخبين (الجزائر وكينيا)، وانتشار صور اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انهالت التعليقات المسيئة ضد اللاعب دنيس مما دفعه للرد على التعليقات بنشر صورة شخصية على حسابه في تويتر كتب عليها "أنا فخورٌ بنفسي".

وأشيع نبأ عدم استكمال اللاعب مباريات منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا ومغادرة جمهورية مصر العربية والعودة إلى بلاده بسبب الحالة النفسية الصعبة التي تأثر بها اللاعب نتيجة الحملة العنصرية البشعة التي تعرض لها.

وفور انتشار الخبر سارع المحبين من العرب والمسلمين إلى تدشين هشتاغ باللغة الإنجليزية (#dennis_odhiambo_one_of_us) بمعنى (دنيس واحد منا) عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الدفاع عن اللاعب الكيني ومهاجمة من استهدفه في هذه الحملة العنصرية التي وصفوها بالبشعة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت مجموعة من التعليقات المدافعة عن اللاعب والتي أكدت جميعها على ضرورة احترام خلق الله عز وجل وعدم التنابز بالألقاب لأنها من الفسوق كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم.

كثيراٌ من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماع نشرت آيات عطرة من القرآن الكريم تحذرنا من عدم احترام الخلق وأشكالهم أو التنابز بالألقاب ومنها قال الله ﷻ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) إضافة إلى (هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ).

فيما نشر النشطاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى).

وعلق النشطاء بالقول: "كلنا دينيس اوديامبو كلنا ضد العنصرية، فيما كتب الناشط حمزة: "لا أحد يصدق أن كلمات، مجرد كلمات، يمكن أن تغيّر الإنسان لهذه الدرجة احسنوا القول أرجوكم محدش بيختار شكله؟!"

أما الناشط الغوانمي "الكيني دينيس اوديامبو يغادر كأس إفريقيا للأمم بعد الحملة العنصرية والسخرية التي تعرض لها من بعض الجمهور الجزائري عقب مباراة الفريقين! لا حول ولا قوة إلا بالله .. كل الدعم والاحترام لك #دينيس_اودهيامبو".

فيما طالب الناشط حسن، الجمهور الجزائري بالاعتذار من اللاعب دينيس اوديامبو.

ويرى الناشط المحامي العنصرية شيء بغيض ومؤذي جدا قائلاً: "معرفش ليه الانسان يقرر يسخر من اخوه الانسان على حاجة ملوش دخل فيها خالص".

كما كتب أخر دعوة إلى دنيس قال فيها: "دنيس لا تغادر مصر أهلاً وسهلاً بك في بلدك الثاني"، كما علق أخر: "نحن ندعمك، نحن نقف معك، نحن نحبك يا دينيس، استمر في العمل يا أخي ولا تستمع لهذه العنصرية القبيحة".

وكتب ناشط من الجزائر عبر صفحته الخاصة: "أنا من الجزائر وأولئك الحثالة لا يمثلونني ولك كل الاحترام يا دنيس".

#dennis_odhiambo_one_of_us

يا أمة القرآن قال الله ﷻ ﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا يَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ عَسى أَن يَكونوا خَيرًا مِنهُم ﴾

all support for you Dennis

we are sorry