هاشتاغ #يسقط_مؤتمر_البحرين يتصدر الترند العالمي

عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم القاطع لمؤتمر البحرين التطبيعي، المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة.

و تصدر هاشتاغ #يسقط_مؤتمر_البحرين الترند العالمي، حيث اعتبروا أن هذا المؤتمر هو مؤامرة ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن رسمياً عن ملامح خطة "صفقة القرن" والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كخطة للسلام في الشرق الأوسط، وهي تحمل بمضمونها الفعلي أهدافا سياسية لا اقتصادية، وبحسب الخطة فإن الدول المانحة والمستثمرون سيساهمون بنحو 50 ملياراً من بينها 28 مليار ستذهب للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و 9 مليارات لمصر، و 7.5 مليار للاردن، و 6 مليارات للبنان.

و استهجن المغردون عبر مواقع التواصل مشاركة بعض الدول العربية في مؤتمر البحرين التطبيعي.

The Bahrain conference of SHAME... IT SHALL NOT PASS.

Jerusalem is not for sale, Palestine is not for sale!#DownBahrainConference#يسقط_مؤتمر_البحرين pic.twitter.com/ZgYXN9uBfc