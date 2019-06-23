ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لم يلغ الأمر بضرب إيران، لكنه أوقفه فقط في هذه المرحلة، وذلك في تهديد مبطن بأن الخيار العسكري ضد طهران قائم ويمكن استخدامه في أي وقت.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في تويتر الليلة الماضية: "لم أتراجع عن ضرب إيران، كما يقولون بشكل غير صحيح، لكنني أوقفت التنفيذ فقط في هذه المرحلة".

وكان ترامب قد أعلن الجمعة أن واشنطن كانت مستعدة لضرب إيران الخميس، لكنه رفض ذلك بسبب احتمال وقوع ضحايا كثر، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يأمل في تجنب الحرب مع إيران.

من جهته، صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن إيران لا تنوي شن حرب على الولايات المتحدة، لكنها ستواصل مقاومة واشنطن.

وتصاعد التوتر بين البلدين عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس الماضي عن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة أمريكية بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني عند مدخل الخليج في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، اعترفت القيادة المركزية الأمريكية أن النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات أسقط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

واحتج نائب وزير الخارجية الإيراني عباس أراكشي، في محادثة هاتفية مع السفير السويسري في طهران، ماركوس لايتنر، الذي يمثل مصالح الولايات المتحدة في طهران، على انتهاك طائرة أمريكية بدون طيار المجال الجوي للبلاد.

وكرر أراكشي أيضا أن "إيران لا تسعى إلى الحرب والصراع في الخليج الفارسي"، لكنه حذر القوات الأمريكية من القيام بأعمال متهورة في المنطقة.

ووصف ترامب الحادث بأنه "خطأ كبير جدا لإيران" ، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يؤمن بالطبيعة المتعمدة لهذا الأمر، وقد يكون القرار اتخذ عن طريق الخطأ.