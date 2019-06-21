الحرس الثوري الايراني: وجهنا تحذيرا الى الطائرة الاميركية المسيرة

أكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني "العميد امير علي حاجي زادة" انه تم توجيه تحذير الى طائرة التجسس الاميركية المسيرة "غلوبال هوك" قبل اسقاطها في الاجواء الايرانية.

وقال العميد حاجي زادة في تصريح: استطعنا بواسطة الزوارق انتشال حطام طائرة التجسس الاميركية المسيرة.

واضاف: تلاحظون اليوم عن قرب اجزاء مختلفة من هذه الطائرة التجسسية التي انتهكت اجواء البلاد، وحاليا فان بقايا هذه الطائرة بحوزتنا.

وتابع قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري قائلاً: كما في الماضي، أثبتت القوات المسلحة وتجربة الشعب الإيراني، ان أمننا القومي هو خط أحمر بالنسبة لنا، ولا نسمح ان تكون اراضينا حلبة للدول الاجنبية والاعداء.

ومضى قائلا: بطبيعة الحال، في هذه المرة ايضا، حذرنا الطائرة عدة مرات على مرحلتين، اذ أن هذه الطائرة لديها أنظمة، عندما يتم الاتصال بها، تنقل هذه المعلومات الى محطاتها المركزية، لكن للأسف لم يتم الرد من قبلهم.

واضاف: : آخر مرة، وجه جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (مقر الدفاع الجوي) تحذيرا الى الطائرة في الساعة 03:55، وعندما لم تكترث من الاقتراب من المياه الايرانية والابتعاد عنها، أجبرنا على اسقاطها في الساعة 04:05 فجرا.

يذكر ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري أسقط فجر أمس الخميس طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هوك" بعد انتهاكها حرمة الاجواء الايرانية في منطقة قبال "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.