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مسؤول ايراني يكشف: سلطنة عمان نقلت لنا رسالة من ترامب .. هذا فحواها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:29 - 21 يونيو 2019
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كشف مسؤولون ايرانيون اليوم الجمعة، أن سلطنة عمان نقلت رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة الماضية، إلى طهران للتحذير من هجوم وشيك.

ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين ايرانيين فقد قال ترامب في رسالته "لا نريد الحرب بل محادثات" وهو منح طهران "فترة زمنية محددة" لبدء المحادثات.

ولم تكشف رويترز عن هوية مصادرها؛ لكنها قالت إن طهران ردت على عمان قائلة "إن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أميركا، لكن الرسالة ستنقل إليه".

وحذرت إيران فوراً من العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أميركي.

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