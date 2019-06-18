كيف تم دفن الرئيس المصري محمد مرسي..؟

دفن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في الخامسة من صباح الثلاثاء، في أحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه عبد المنعم عبد المقصود .

وأوضح عبد المقصود، وهو في الفريق القانوني لمرسي أنه "يتم الآن دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة".

وأشار إلى أن أسرة مرسي تحضر مراسم الدفن، وكذلك عدد من محاميه، وسط إجراءات أمنية مشددة، وغياب كامل لمناصري مرسي في ضوء التشديدات الأمنية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء في أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.



